Ezio Greggio? "Avvistato con lei": gossip-terremoto, la sua donna è...

31 luglio 2023 a

a

a

Il tam-tam su un ritorno di fiamma tra Ezio Greggio e Romina Pierdomenico è partito da unll'account Instragram Very Inutil People che ha rivelato come i due siano stati avvistati in Toscana dove starebbero trascorrendo una vacanza insieme. Un tentativo di rappacificazione oppure una semplice e divertente villeggiatura in amicizia tra amici?

"Auguri agli sposi e buona vita!": Greggio commosso per le nozze del figlio Giacomo | Guarda

Geggio e la bella ex corteggiatrice di Uomini e Donne si erano separati lo scorso maggio dopo cinque anni di grande amore, nonostante la differenza d'età: dal 2018, ricorda Gossipetv, erano diventati letteralmente inseparabili condividendo ogni esperienza e momento delle loro vite. Poi l'addio annunciato dallo stesso conduttore che con un post sui social aveva spiegato che lui e Romina avevano deciso di intraprendere percorsi di vita differenti pur rimanendo in ottimi rapporti. L'estate sembra aver riacceso l'amore. Gli appassionati di gossip attendono conferme o smentite che per ora non sono arrivate. E come si dice: chi tace acconsente.