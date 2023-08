Angus Cloud, "morto di overdose dopo aver seppellito il padre": dettagli drammatici

01 agosto 2023 a

Angus Cloud è morto a soli 25 anni. La notizia ha sconvolto milioni di persone sparse in tutto il mondo, dato che l’attore era famoso per aver recitato la parte di uno dei protagonisti di Euphoria, una serie di successo prodotta da HBO. Stando alle prime informazioni rilasciate dalla famiglia, la morte di Cloud potrebbe essere avvenuta a causa di un’overdose e sarebbe legata a seri problemi di salute mentale: a dare il colpo di grazia all’attore potrebbe essere stato il decesso del padre, avvenuto soltanto una settimana fa.

Morto Angus Cloud, star di Euphoria: droga, la drammatica telefonata della madre al 911

"Abbiamo dovuto dire addio a un essere umano incredibile - ha annunciato la famiglia - come artista, amico, fratello e figlio, Angus è stato speciale per tutti noi in tanti modi. La scorsa settimana ha seppellito suo papà e ha lottato interamente con questa perdita. L’unico conforto che abbiamo è sapere che lui è ora riunito con suo padre, che era il suo migliore amico”. Cloud è stato trovato privo di vita nella casa dei suoi genitori, a Oakland. La notizia è diventata virale in pochi minuti, con i fan e i colleghi della serie Euphoria che sono rimasti sconvolti.

In un’altra nota della famiglia sono emersi ulteriori dettagli: “In questi anni lui è sempre stato aperto sulla sua battaglia con la salute mentale e speriamo che la sua scomparsa possa essere un promemoria per gli altri che non sono soli e non dovrebbero combattere da soli in silenzio. Quando si affrontano queste battaglie è bene farsi aiutare da coloro che ci amano. Speriamo che il mondo lo ricordi per il suo umorismo, le risate e l’amore per tutti. Che venga ricordato anche per quello che ha fatto e che ha lasciato a tutti. Chiediamo privacy in questo momento mentre stiamo ancora elaborando questa devastante perdita”.