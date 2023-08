Angus Cloud, morta la star di Euphoria: droga, drammatica telefonata della madre al 911

01 agosto 2023 a

Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto a soli 25 anni l'attore Angus Cloud, noto per il ruolo di Fezco nella popolare serie tv "Euphoria". A dare il triste annuncia la famiglia in una nota riportata dalla Cnn: "È con il cuore più pesante che abbiamo dovuto dire addio a un essere umano incredibile. Come artista, amico, fratello e figlio, Angus è stato speciale per tutti noi in tanti modi. La scorsa settimana ha seppellito suo padre e ha lottato intensamente con questa perdita. L'unico conforto che abbiamo è sapere che Angus è ora di nuovo con lui, che era il suo migliore amico".

La causa del decesso è ancora ignota. La polizia ha avviato un'indagine. Ma, stando a un'indiscrezione del sito web di gossip Tmz, la polizia di Oakland e i vigili del fuoco hanno risposto a una chiamata al 911 fatta intorno alle 11:30 di lunedì 31 luglio. A telefonare la madre di Angus Cloud.

La donna avrebbe riferito di una "possibile overdose" e avrebbe aggiunto che Angus non aveva polso. Da tempo l'attore avrebbe sofferto di depressione, al punto che - rivela una fonte vicina alla famiglia - aveva combattuto gravi pensieri suicidi dopo essere tornato dall'Irlanda, dove avevano sepolto suo padre. Angus era una stella nascente di Hollywood. Noto il suo ruolo da protagonista nella serie di successo della HBO.