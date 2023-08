Jovanotti ancora in sedia a rotelle, calvario infinito: l'ultima foto commuove l'Italia

01 agosto 2023 a

Jovanotti si trova ancora sulla sedia a rotelle nella Repubblica Domenica dove nelle settimane scorse è stato vittima di un brutto incidente in bicicletta. Nonostante tutto, Lorenzo Cherubini è di ottimo umore e si mostra sorridente e felice in una foto con la conduttrice di Domenca in Mara Venier, che è andata a trovarlo e lo abbraccia calorosamente. Lo scatto è stato poi postato dalla presentatrice sul suo profilo Instagram con un messaggio che ha fatto commuovere i suoi fan.

Anche la conduttrice di Domenica In infatti sta trascorrendo le vacanze in Repubblica Dominicana dove il marito Nicola Carraro ha da molti anni una casa dove sono soliti trascorrere le vacanze estive. E così ecco l'immagine di Mara Venier che è andata a trovare il suo amico dopo l'operazione subita al femore per il grave incidente in bicicletta avvenuto proprio nel paese caraibico dove era in vacanza con la moglie Francesca Valiani, ospiti di amici.

Jovanotti non può al momento tornare in Italia perché come ha spiegato lo stesso cantante è troppo alto il rischio che gli possa venire una trombosi sull'aereo. Così nell'attesa si gode per quanto possibile il soggiorno nell'isola caraibica e gli amici.