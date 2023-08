Wanda Nara-choc, infermiere in lacrime: "Sto per morire e non me lo dicono"

01 agosto 2023 a

a

a

Ora è ufficiale: a Wanda Nara, moglie e manager di Mauro Icardi, è stata diagnosticata una grave malattia del sangue, in Argentina si dicono certi che sia leucemia. I tifosi del Galatasaray, dove milita il calciatore, le hanno dedicato un toccante striscione: "Wanda Nara, guarisci presto". Lo striscione è stato esposto quando la coppia, insieme alle figlie, è arrivata a Istanbul. Attorno alla famiglia, insomma, si stringono tifosi e persone comuni. Il momento è di quelli davvero difficili.

Al suo fianco, ovviamente, Icardi, il quale ha deciso di prendersi una "pausa" dal calcio per assistere al meglio e in ogni modo possibile la consorte, dopo gli ultimi tormentati mesi che ha vissuto la loro relazione, che è stata molto vicina a interrompersi prima del previsto. L'ex Inter era disposto anche a lasciare il calcio per stare con Wanda. E, nel caso in cui la situazione peggiorasse ancora, potrebbe farlo.

"Purtroppo venerdì...": voci sulla malattia, il drammatico sfogo di Wanda Nara | Guarda

Su quanto accaduto all'argentina, popolarissima in patria, ora arriva la testimonianza di Angel De Brito, giornalista con il quale Wanda si era già confidata nei giorni della crisi coniugale. In diretta tv, De Brito ha svelato cosa le ha scritto Wanda Nara per sms: "Conferma che la malattia la ha colpita, ma voglio comunque che sia lei a dirlo", ha premesso.

Dunque ha aggiunto che Wanda Nara renderà pubblica la sua malattia, ma non subito: "Lo farò quando sarò più serena e quando tornerò a Buenos Aires. Adesso siamo tutti sotto choc", ha letto De Brito il messaggino ricevuto da Wanda Nara. E ancora, si scopre che nonostante il medico di famiglia che la cura da 15 anni a Milano, la manager ha scelto di proseguire le cure in Argentina.

Wanda Nara, il dramma e una decisione radicale: ecco dove si curerà

E ancora, Wanda ha svelato di aver fatto "cinque esami", ma i medici "non danno mai la diagnosi fino a quando non arriverà il risultato della biopsia. Nel mio caso, è arrivata giovedì scorso. Le infermiere sono arrivate piangendo e mi hanno abbracciata. Io ho detto a Mauro: Sto per morire e non me lo dicono. Sono andata nel panico perché non sapevo cosa stesse succedendo. Avevano dei sospetti, ma potevano essere sei malattie diverse, per questo non mi hanno detto niente. Mauro voleva lasciare la sua carriera, mia sorella Zaira è tornata dalle vacanze, mia madre era sdraiata per terra, i miei figli piangevano per quello che avevano sentito. Sono diventata forte, ma tutto è crollato", ha concluso Wanda Nara il suo drammatico racconto, una conferma al fatto che la situazione sia davvero molto seria.