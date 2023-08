Santoro a Mediaset, indiscrezioni: l'ultima volontà di Silvio Berlusconi

01 agosto 2023 a

Michele Santoro a Mediaset? L'indiscrezione lanciata da Salvatore Merlo sul Foglio, secondo cui sarebbero in corso da tempo contatti tra la dirigenza della tv presieduta da Pier Silvio Berlusconi e il giornalista 72enne, ha catturato non poca attenzione. Il giornalista, in particolare, potrebbe diventare ospite fisso del programma di Bianca Berlinguer su Rete 4. Secondo quanto riportato nel retroscena, inoltre, pare che già prima della morte di Silvio Berlusconi ci siano stati dei contatti telefonici tra Santoro e il leader di Forza Italia.

"Qualche settimana prima di morire Silvio Berlusconi aveva avuto un lungo colloquio con Santoro, i due, “pacifisti”, si erano ritrovati in una medesima analisi sulla guerra in Ucraina, e al termine del loro colloquio Berlusconi aveva prospettato a Santoro un rientro a Mediaset", scrive Merlo. Che poi aggiunge: "Successivamente, dopo la morte del Cavaliere, i vertici di Mediaset hanno di nuovo contattato il conduttore proponendogli una collaborazione".

Stando all'indiscrezione del Foglio, pare che Santoro voglia avere campo libero a Mediaset, come conduttore o capo progetto di un programma di informazione e approfondimento. "In ogni caso - fa notare Merlo - per Santoro sarebbe un doppio rientro. A Mediaset, sì, ma soprattutto in televisione, dalla quale si era allontanato per coltivare la sua attività di produttore". Per ora, comunque, nessuna conferma dal Biscione.