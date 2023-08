Elisabetta Gregoraci si gira e... scene da bollino rosso su Italia 1

02 agosto 2023 a

Battiti Live si conclude nel migliore dei modi per Elisabetta Gregoraci. Per l'occasione la conduttrice ha indossato un abito da togliere il fiato. Il vestito era ricco di glitter e la scollatura ha lasciato la schiena totalmente nuda con tanto di trasparenze. "La musica - ha detto - ci fa viaggiare nelle emozioni più intense e queste sono le mie, per voi". Il messaggio è stato pubblicato su Instagram dove la Gregoraci ha condiviso con i fan un video riassunto di questo concerto conclusivo. Un mix di immagini dal palco e dal backstage.

"Tu per me sei l’emozione più bella. Mi hai riempito il cuore con il tuo entusiasmo, i tuoi sorrisi e l’amore che ci metti sempre. Sei stata pazzesca", è uno dei tanti commenti arrivati sotto il post. A fianco della Gregoraci ancora una volta Alan Palmieri, con cui ha formato una coppia di professionisti molto amati. Poi non sono mancate le incursioni di Mariasole Pollio a ravvivare il tutto.

Intanto procede a gonfie vele la sua relazione con Giulio Fratini. Lui, ha rivelato tempo fa, "mi ha aiutato a scaricare le valigie, poi mi ha scritto un bellissimo messaggio nella posta privata di Instagram che però non ero riuscita a leggere". Ma i due, forse il destino, si sono ritrovati due anni più tardi per pura casualità e da quel giorno sono inseparabili.