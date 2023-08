Myrta Merlino distrutta: "La tempesta più grande"

06 agosto 2023 a

a

a

Myrta Merlino si confessa. A pochi giorni dal suo esordio a Mediaset, al posto di Barbara d'Urso, la conduttrice ha ripercorso la sua vita. Tra i momenti sicuramente più difficili, la morte della madre. Era - racconta - "una donna indescrivibile, che esercitava sempre il diritto alla libertà. Era la mia guida, il mio faro, il mio tutto". Per questo "la sua perdita, forse, è stata realmente la tempesta più grande".

"Mediaset, i tre super-consiglieri": la rivelazione della Merlino. E sulla D'Urso...

La mamma della giornalista è sempre stata una donna fortissima. Non a caso - svela a Chi - "venne arrestata a Parigi, davanti all’ambasciata americana, con me in grembo, mentre manifestava. Lei era una donna passionale, di sinistra, che ha combattuto per i diritti delle donne".

"Ed è solo l'inizio": Myrta Merlino, sfida alla D'Urso con una foto? | Guarda

Ad aiutarla a superare il grande dolore Marco Tardelli, il suo attuale compagno. "C’è sempre qualcosa che ti indica la luce". Ma basta saperlo vedere. La coppia infatti si è conosciuta dopo la scoperta della malattia della madre di lei e da quel giorno i due sono inseparabili. "Stiamo male se non ci vediamo, se non stiamo vicini. I miei figli mi prendono in giro, ma io un amore così non l’ho mai avuto, nemmeno a 18 anni. Mi sono sposata giovane, dicendo ‘finché morte non ci separi’ senza manco capire cosa significasse. Ora ho chiaro in mente che cosa significhi: Marco è questo, da cinque anni".