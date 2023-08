Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, l'ultima sceneggiata: "Destra! Vai a destra!"

08 agosto 2023 a

Dopo il primo spot promozionale di Che tempo che fa - ormai traslocato su Nove di Warner Bros Discovery dopo l'addio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto alla Rai - presentato lo scorso 13 luglio, è ora andato in onda il seguito. Che tempo che fa sarà trasmesso per il 21esimo anno domenica 15 ottobre 2023. E nell'attesa ecco i siparietti della coppia inossidabile Fazio-Littizzetto.

"Per riempire l’acquario di Che tempo che fa ci vuole pazienza" è scritto nell’intestazione del lancio sui social e infatti la ricerca del conduttore e della comica di qualche pesce si fa sempre più lunga. Il secondo promo in onda in questi giorni su Nove mostra un altro capitolo della "pesca" di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. I due sono sempre lì, sul laghetto, a caccia di pesci che non riescono a prendere.

"Ma dove sono i pesci?": Fazio-Littizzetto, sceneggiata contro la Rai | Video

La Littizzetto ha il retino in mano e prova a pescare ma niente. Quindi Fazio la incita: "Devi crederci Luciana! Destra, vai a destra – indica – più a destra, ora a sinistra”. "Ecco me lo hai fatto perdere", sbotta la comica, "era un pesce siluro, quello che vola all’altezza del…". "Luciana!", la interrompe Fazio. "Nove", ribatte la Littizzetto. "Ci vuole la famosa pazienza del pescatore", conclude Fazio.