Fazio-Littizzetto, video contro la Rai: "Loro muti. Dove sono i pesci?"

La querelle tra Fabio Fazio e la Rai non sembra essere finita. Anzi, il conduttore di Che Tempo Che Fa ha il dente più avvelenato che mai. A maggior ragione dopo che Viale Mazzini ha deciso di tenersi gli account social del programma ora sbarcato sul Nove. E proprio sul trasloco, ecco che a due mesi dall’inizio della nuova stagione spunta il promo. Quest'ultimo è stato prontamente diffuso su Twitter dal conduttore. Nel filmato si vede una scena a dir poco surreale: l’ex conduttore di Rai 3 e la fedele compagna di viaggio Luciana Littizzetto durante una giornata di campeggio al lago. Fazio, molto elegante, si mostra intento a pescare mentre Luciana, con un abito a tema floreale, cappellino e occhiali da sole, si trova vicino a lui nell’acqua.

A corredo la didascalia: "È tutto pronto… tranne che per un piccolo dettaglio." A spiegare quale sia il dettaglio è proprio Fazio. "Ma ti sembra?", prende la parola la Littizzetto. "Luciana è un dettaglio, mancano i pesci per l’acquario il resto è a posto", risponde Fazio. "Ma che fine hanno fatti i pesci che avevano di là?" chiede quindi la comica torinese facendo riferimento al celebre bancone-acquario che il conduttore utilizzava per le sue interviste su Rai 3. "Sono rimasti perché avevano l’esclusiva" è la risposta pungente di Fazio che poi aggiunge: "Ho provato a convincerli. Gli ho parlato a lungo ma loro… muti".

E la frecciata sembra palese: Fazio e la Littizzetto "giocano" sul braccio di ferro per i social della trasmissione. Contenzioso che vede la Rai non scendere a compromessi, neppure di fronte alla possibilità di acquisto. Ma poco importa, il conduttore sembra avere dalla sua parte i fan. "Come asfaltare con classe", scrive un utente al quale un altro fa eco: "Geniali".