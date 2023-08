Fabio Fazio "scippa" la Rai: "Chi sarà ospite fissa"

06 agosto 2023 a

a

a

Fabio Fazio fatica a trattenere l'emozione. Il motivo? La morte di Idris Sanneh. E così, alla rassegna La Terrazza di San Casciano dei Bagni, salotto culturale senese, il conduttore di Che Tempo Che Fa ha voluto ricordato l'amico nonché tifoso juventino di Quelli che il calcio, scomparso il 4 agosto: "Una persona di grande simpatia, generosità, schiettezza. In quel mondo paludato del calcio arrivò quella trasmissione dove c'era un inviato della borsa che andava negli stadi, una suora che urlava come una pazza, Idris che era incontenibile: è stata una rivoluzione vera".

"Hanno perso un'occasione”: Fazio-Littizzetto, chi li bacchetta

Intanto Fazio, appena passato al canale 9 dopo il suo addio alla Rai, ha svelato qualche anticipazione. "Sarà ospite fissa Ornella Vanoni che rivelerà il suo diario segreto. È per il pubblico giovane perché non conta l'età anagrafica, ma la sua imprevedibilità perché lei è davvero capace di tutto". In trasmissione poi ci sarà anche Nino Frassica, oltre alle già annunciate, e sempre al suo fianco, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

"Ma dove sono i pesci?": Fazio-Littizzetto, sceneggiata contro la Rai | Video

Non è mancata poi un'altra frecciata a Viale Mazzini: "Quando hai un contratto d'affitto in scadenza e non ti viene rinnovato, nonostante mesi di trattative che improvvisamente si interrompono, se arriva l'occasione di essere accolti in un'altra casa ospitale si va in quella casa dove ho trovato un ambiente davvero entusiasta".