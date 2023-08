Jovanotti? "Stai a casa e non rompere il ca***": Dago picchia durissimo

09 agosto 2023 a

Un calvario, quello vissuto da Jovanotti, all'anagrafe Lorenzo Cherubini. La vicenda è nota: si trovava in vacanza a Santo Domingo da amici insieme alla sua famiglia. Ma è incappato in una bruttissima caduta in bici: rottura della clavicola e anche del femore in tre punti differenti. Insomma se l'è vista davvero brutta. E senza il caschetto gli sarebbe anche potuta andare molto peggio.

Il racconto dell'infortunio, Jovanotti, lo ha offerto quasi in diretta sui suoi profili social, circostanza che ha fatto molto parlare. Dunque il cantante è stato costretto a restare a lungo a Santo Domingo, poiché le sue condizioni fisiche non gli permettevano il rientro in Italia: l'incidente è avvenuto il 16 luglio, il rientro a casa soltanto poche ore fa.

Subito dopo il ritorno, Jovanotti ha proseguito nel suo racconto no-stop: eccolo in compagnia di Gianni Morandi impegnato nella riabilitazione. Le stampelle, il fisico dimagrito e debilitato dal riposo forzato, le vasche in piscina per rimettere in sesto ossa e tono muscolare.

Jovanotti, la riabilitazione: foto-choc, com'è ridotto il suo fisico dopo l'incidente | Guarda

Bene, questo il racconto, in estrema sintesi, di quel che è accaduto a Jovanotti. Ma c'è chi punta il dito contro di lui. Trattasi di Dagospia, il sito diretto da Roberto D'Agostino che per sua natura non fa sconti a nessuno. Il Dago-pensiero viaggia tutto nel titolo scelto per l'ultimo articolo sul cantante. Titolo durissimo che recita: "Jovanotti non sei più un giovanotto: resta a casa e nun rome er ca***". E ancora: "Il 56enne Lorenzo Cherubini si 'calmerà' dopo il brutto incidente in bici a Santo Domingo che gli è costato una frattura alla cavicola e al femore in tre punti? Il cantante scorrazza in lungo e in largo sulle due ruote dimenticandosi di non essere più un pischello", conclude Dagospia senza fare sconti.