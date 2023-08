Barbara D'Urso? "Presto una grande sorpresa": voci sul futuro della conduttrice

09 agosto 2023 a

"Penso che l’addio a Mediaset non costituisca l’epilogo della sua carriera. Si starà già reinventando in nuove vesti, la prossima stagione tv potrebbe riservarci sorprese”: Alex Belli lo ha detto a proposito di Barbara D'Urso in un'intervista al settimanale Novella 2000. A partire da settembre la conduttrice, infatti, non sarà più al timone di Pomeriggio 5, una trasmissione di cui l'attore è stato spesso ospite in passato.

Nuovi progetti lavorativi attendono anche Alex Belli, che farà parte della prossima edizione di Tale e quale show, il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1. Al magazine, l'attore nonché ex gieffino ha spiegato che la sua partecipazione al talent è stata a un passo dal diventare realtà anche negli anni scorsi: "È da diversi anni che Carlo Conti mi propone di partecipare al suo programma, tuttavia si sono sempre sovrapposti impegni tali da impedirmi di accettare. E' arrivata la volta buona". Infine, ha rivelato che non vede l'ora di iniziare questa nuova avventura: "Ci sarà da divertirsi! Tra i tanti personaggi che mi piacerebbe imitare spiccano Tiziano Ferro, Mario Biondi e Antonello Venditti".

Quando poi gli è stato chiesto se si trovi più a suo agio in un reality o in un talent show, Belli ha detto di aver dimostrato con i fatti di riuscire ad adattarsi ad ogni format senza particolari problemi: “Sono abbastanza ‘trasversale’ da adattarmi ad ogni tipologia di format”.