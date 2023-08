Mara Venier linciata per questa foto: "Terribile e sbagliato"

10 agosto 2023 a

Mara Venier sta trascorrendo le vacanze estive insieme al marito Nicola Carraro in Repubblica Domenicana dove lui da anni ha una casa nella località di Punta Cana, all'estremità orientale dell'isola caraibica. I due, molto innamorati e felici, passano le giornate tra sole, mare e relax. Ma anche divertenti avventure. La conduttrice di Domenica in, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di scatti dal Dolphin Discovery a Punta Cana, il delfinario più grande dell’isola.

Nelle immagini che zia Mara ha condiviso anche nelle stories si vede mentre abbraccia e accarezza uno dei bellissimi delfini presenti nell'acquario.

Due scatti davvero teneri che mostrano tutto l'amore per questi mammiferi acquatici della Venier. Foto che hanno fatto letteralmente impazzire i suoi follower sui social e scatenato i soliti haters. "Non condivido per nulla, non un buon messaggio, dovrebbero essere nel loro habitat naturale", scrive uno. "Mara ti voglio bene e ti stimo ma i delfini dovrebbero stare nel loro ambiente naturale liberi e felici", aggiunge un altro. "Mi dispiace ma è veramente una cosa terribile. Io da più di vent’anni non vado più a zoo circhi acquari e spettacoli con animali. Questo è un messaggio sbagliato. Soprattutto ai bambini dovrebbe essere insegnato il rispetto per tutte le creature umane". E ancora: "Non dovrebbe assolutamente alimentare e pubblicizzare tale tortura".