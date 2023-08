Alba Parietti, corna a Torino: "Mer*** nel ventilatore", lo sfogo

11 agosto 2023 a

Fa ancora discutere la scelta di Massimo Segre di svelare i tradimenti della compagna Cristina Seymandi. L'uomo, banchiere e finanziere della Torino bene, ha deciso di smascherare la donna davanti a tutti: alla festa in cui avrebbe dovuto annunciare le loro nozze. Un fattaccio su cui Alba Parietti non ci va per il sottile in quella che sembra una difesa al "cornuto". "La vendetta è un piatto che va consumato caldo ma tenendolo al freddo per servirlo a pieno - premette in un lungo post su Instagram -. Un moderno ed educato modo di mettere la m***a nel ventilatore e servire un delitto d’onore esangue. Un delitto bianco. La torinesità è sicuramente nello stile di questo piatto, servito con clamore".

Leggendo la lettera davanti agli ospiti del party Segre svela le relazioni extraconiugali della Seymandi, lo fa con educazione, calma. Si complimenta con lei per quello che ha costruito lavorativamente parlando e aggiunge che i loro rapporti sul posto di lavoro potranno proseguire. Eppure - prosegue la showgirl - "quella carezza è una pugnalata". Da torinese la Parietti dice di riconoscere "nello stile il falso cortese che non è falso e cortese. La falsa grazia per noi, data da quell’educazione sabauda che fa parlare a voce bassa e ferma, evita le piazzate, ma trafigge con crudeltà anche verso se stessi".

Ma non solo, perché in quello stile c'è dell'altro: "Ritrovo anche il senso dell’umorismo un po’ inglese unito al gusto dandy della signorilità di chi trova una via d’uscita in un gesto signorilmente eclatante da cui non si torna indietro". Ecco allora la domanda: "Ma che dignità c’è nella presa di coscienza della verità esibita? Il cosiddetto 'cornuto' o 'cornuta' o 'lasciato' è oggetto spesso di derisione o al massimo compatimento ma agli occhi altrui, non viene considerato un vero lutto da guardare con rispetto, perché ti espone al pubblico ludibrio e se di questo sei conscio, ancor peggio la gente ti considera colpevole. Forse questo è un moderno ed educato delitto d’onore".