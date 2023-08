Gianni Morandi, pazzesco a Taormina: cosa combina sul palco (a 78 anni)

12 agosto 2023 a

a

a

Avere 78 anni e non sentirli. Anzi, dimostrarne meno rispetto a un ragazzino. Semplicemente Gianni Morandi, che ora sta attraversando l'Italia con il suo tour Go Gianni Go Estate. E ogni giorno il cantante, sui suoi seguitissimi profili social, posta alcuni video e alcune immagini dei momenti più belli delle sue esibizioni.

Ora è in Sicilia. Dunque, prima foto e video da Agrigento, con un selfie dalla Scala dei Turchi. Poi Taormina, in una location fantastica, dove il 10 agosto ha tenuto un concerto al teatro antico. Prima dell'esibizione, ecco che Morandi si mostra sui social mentre fa il bagno nelle acque cristalline del mare: "Taormina, una rinfrescata prima del concerto di questa sera al Teatro Antico... #evviva #gogiannigo #sicilia #taormina", scriveva.

"Contattati per chiedere soldi": la truffa, denuncia di Gianni Morandi

Dunque, eccolo in azione sul palco. Il video, manco a dirlo, è stato pubblicato sui social per i suoi quasi due milioni di fan. E nelle immagini ecco un Gianni Morandi assolutamente scatenato, istrionico e incontenibile sul palco. Eterno, insomma. Per la gioia dei suoi fan, scatenati sia sul palco sia nei commenti a suo sostegno proprio sui social..