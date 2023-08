Gianni Morandi, la truffa: "Contattati per chiedere soldi"

04 agosto 2023 a

a

a

“Non farei mai una cosa del genere, non ci cascate”. Gianni Morandi mette in guardia i suoi "carissimi amici e carissime amiche" dell'imbroglio messo in atto da "qualche truffatore". Il cantante, con un video diffuso sui suoi canali social, spiega: "Ho saputo ultimamente che usando il mio nome vi hanno contattato direttamente per chiedere soldi, sia sulle piattaforme web e rete. Beh, insomma guardate che questi sono dei truffatori”.

Morandi in Senato? Sgarbi a valanga: "Inquietante. Forse Mattarella..."

Con la calma e la gentilezza che lo contraddistinguono Gianni Morandi puntualizza nel video: "Voglio solamente avere un bellissimo contatto con voi, parlare di musica e fare concerti". Poi l'artista, impegnato con la sua tournée Go Gianni Go ha chiuso il suo lungo sfogo con un appello: "Non ci cascate! Vi saluto e vi abbraccio”.