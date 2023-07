Gianni Morandi, vergogna contro il figlio Marco: "Sei brutto. hai 49 anni e..."

12 luglio 2023 a

Marco Morandi nel mirino degli hater sui social: il figlio di Gianni Morandi, che spesso pubblica sul suo profilo cover di canzoni italiane, anche in compagnia dei figli, viene spesso criticato dagli utenti, che non gli risparmiano insulti, giudizi sull’aspetto fisico e allusioni. Commenti negativi a cui spesso Morandi jr risponde.

Il Corriere della Sera ne raccoglie qualche esempio. "Marco mi dispiace dirtelo ma gli anni te li porti proprio male, hai 49 anni ma sembra che ne hai 70", gli ha scritto un utente. E lui ha risposto: "Se ti fosse dispiaciuto davvero non me lo avresti detto sai? Per carineria". Un altro utente invece ha commentato: "Sei sempre stato un po' bruttino rispetto al tuo papà". E lui: "Sempre così simpatica?".

A seguire addirittura un botta e risposta: "Uguale a Mariangela la figlia di Fantozzi", gli ha scritto qualcuno. E Morandi, pensando che l’utente parlasse di se stesso, ha risposto: "Non è vero Toti, non ci assomigli, non ti buttare giù, sei una bella donna!", "No parlavo proprio di te!". E Marco alla fine ha chiosato: "Ah parlavi di me... allora forse non sei così bella (dentro)... sai sull’aspetto esteriore mi hanno insegnato a tenermi i miei commenti per me, ma vedo che l’educazione non è uguale per tutti…".