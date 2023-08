Aurora Ramazzotti, l'ultima vergogna: "E tuo figlio?", chi la insulta

13 agosto 2023 a

a

a

Aurora Ramazzotti è stata ancora una volta criticata sui social dai soliti odiatori. In questo caso è stata insultata perché ritenuta "colpevole" di essersi concessa una serata libera con il compagno Goffredo Cerza e la migliore amica Sara Daniele. Serata che ovviamente i tre hanno trascorso senza il piccolo Cesare. Essi infatti hanno passato il sabato sera ballando e cantando al “Red Valley Festival” dove a esibirsi in concerto c'era Lazza. Aurora ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto della performance e Goffredo mentre si stringe in un abbraccio con Sara con la scritta "Papi e zia". Sara e Goffredo sono amici da una vita ed è stata proprio Sara a farli conoscere. Poi Aurora e Goffredo si sono innamorati ed è nato Cesare.

Ilary Blasi si presenta in discoteca "vestita" così: oltre la provocazione | Guarda

Ma i followers di Aurora Ramazzotti si sono subito preoccupati, chiedendo dove fosse il piccolo Cesare. Ovviamente il bimbo sarà rimasto a casa, accudito e coccolato da "nonna" Michelle Hunziker che è sempre più affezionata al piccolino. E Aurora è riuscita finalmente a divertirsi un po' con il suo compagno e la sua migliore amica. Del resto, che male c'è se una giovane mamma si ritaglia un po' di tempo libero? Di sicuro c'è chi vede sempre il male dappertutto...