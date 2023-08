Fiorello, il dramma: "Mi ha tolto il dente con una ca*** di tenaglia", come lo hanno ridotto

13 agosto 2023 a

Un Fiorello che si racconta a cuore aperto, senza filtri, dall'infanzia fino al successo, dai primi anni in Sicilia, da cui pensava non sarebbe mai uscito, fino al fenomeno-Karaoke, il programma di Italia 1 che lo rese una star in tutta Italia.

"La prima volta che usciì dalla Sicilia avevo 22 anni", racconta Rosario Fiorello al Corriere della Sera, in un pezzo firmato da Aldo Grasso. "Dovevo andar a Bari per la leva. Torno ad Augusta e il capo villaggio della Valtur mi assume come animatore. Ma in Costa d'Avorio", ricorda gli albori della sua carriera. E in Africa, aggiunge il mattatore di Viva Rai 2, "persi 10 chili, perché mangiavo solo ananas".

Dunque l'arrivo a Milano, gli incontri con Ceccchetto, Amadeus, Jovanotti e Maurizio Costanzo. La timidezza, l'Italia scoperta proprio grazie alle tappe del karaoke. E un aneddoto, inedito, e piuttosto drammatico. "Una volta mi portarono da un dentista che mi tolse un dente con una ca*** di tenaglia. "uesto mi tolse il dente praticamente a mani nude. Mi ha frantumato l'osse dalla mascella e ho preso l'epatite. Ho fatto 15 giorni chiuso in camera per la febbre, un disastro", ricorda Fiorello quei giorni drammatici che, fino ad oggi, non aveva mai raccontato.