Barbara D'Urso? "Mi spiace, perdo dei soldi": clamoroso sfogo-vip

Fuori da tutti i programmi Mediaset: questo il destino di Barbara D'Urso, ormai noto da tempo. Il contratto col Biscione scade il prossimo dicembre, ma è scontato che Carmelita rimarrà ai box fino a scadenza, almeno televisivamente parlando (e nel caso in cui non arrivassero altre proposte).

Una rottura burrascosa, quella tra la D'Urso e le reti Mediaset. Rottura per la quale la conduttrice si è anche inizialmente sfogata, in modo duro: non ha gradito le modalità dell'avvicendamento. Tant'è, al suo posto e nella sua fascia oraria arriva Myrta Merlino da La7, che prende le redini di Pomeriggio 5.

Molti hanno speso belle parole per la D'Urso, criticando le scelte del Biscione. E tra questi ecco anche Raffaello Tonon, per molti anni opinionista proprio di Pomeriggio 5, che intervistato dal settimanale Mio sull'avvicendamento deciso dai vertici di Cologno Monzese afferma: Mi dispiace, da un lato per una questione professionale, perché non lavorando più con Barbara, ovviamente perderò degli incassi. Dall’altro mi dispiace invece umanamente per lei", afferma Tonon. E ancora: "Ho lavorato con la D’Urso per quindici anni e tra noi è nata un’amicizia speciale. Spero che il destino dia a Barbara un’altra possibilità che di sicuro lei saprà cogliere al meglio", ha concluso Raffaello Tonon con dei sentiti auguri alla D'Urso.