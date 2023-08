Ilary Blasi si presenta in discoteca "vestita" così: oltre la provocazione

13 agosto 2023 a

Tempo di vacanze in Sardegna, per Ilary Blasi, che raggiunge l'isola dopo qualche giorno trascorso a Cortina d'Ampezzo, sulle Dolomiti. Un volo per Porto Cervo per l'ex di Francesco Totti, che si concede una serata in discoteca insieme al suo Bastian Muller, il compagno tedesco con cui non c'è nessuna crisi, al contrario di quanto si vociferava negli ultimi giorni.

La coppia è andata a ballare al Phi beach, uno dei locali più noti della zona: serata gremita ed esclusiva. Ma tutti gli occhi erano per lei, per Ilary Blasi, la conduttrice (non confermata) dell'Isola dei Famosi.

E perché mai? Presto detto: l'outfit scelto per l'occasione era davvero clamoroso, impossibile non notarla. Super-provocante e sensuale nella tutina firmata Yves Saint Laurent, che la fasciava in bianco e in rosso lasciando gran parte del corpo scoperto, seno compreso. Un capo, per inciso, che costa la bellezza di 2.190 euro. Semplicemente strepitosa...