Wilma Facchinetti, bomba a luci rosse: "Ha il micro pene, sicuro"

Wilma Faissol, moglie di Francesco Facchinetti, non è certo una donna che le manda a dire. E, a dimostrazione della sua crudele schiettezza, risponde senza filtri a una follower che le rivolge una domanda intima, rivelando inconsciamente alcuni aspetti molto ho della sua vita di coppia con il marito. Il tutto accade sul profilo del suo brand beauty Diabolique Studio, dove vengono venduti anche prodotti intimi e/o utilizzabili per giochi erotici. Una utente pone il suo dilemma: “Sono innamorata di lui, ma ha il pene molto piccolo. Molto…”. Lady Facchinetti non tarda a rispondere: “L’unico vero complesso maschile è il pisello. Solo il pisello. Naso? Irrilevante per le donne. Basso? Un bel fisico può risolvere. Ma il pisello? Ciao. Scordatelo”.

Una risposta che non lascia molto spazio ai sentimenti della follower che, forse, voleva essere rassicurata. La Faissol, senza troppi giri di parole, fa capire quanto l’organo riproduttivo maschile sia fondamentale nel considerare l’uomo da avere accanto: “Se ti fai forte come Hulk, la donna poi si aspetterà un’anaconda. Il problema è peggiorato. Se è miliardario col micropene, è inutile. Solo follie, parafilie, odio verso le donne. Sicuro molti di quelli Incels (gli "involontariamente celibi", ndr), molti di loro hanno il pisello minuscolo”. E, infine, conclude lapidaria: “Pisello. È il grande determinante della personalità di un uomo”.

La Faissol si è sposata nell’ormai lontano 2014 con Francesco Facchinetti ed è madre di due figli, avuti proprio con l'ex-cantante e conduttore televisivo. La coppia fa parte di una famiglia allargata che comprende anche i rispettivi ex. Sia lui che lei, infatti, vanno d’amore e d’accordo con Alessia Marcuzzi, madre di Mia, la figlia avuta con Facchinetti. Chissà, un giorno, cosa penserà degli insegnamenti della “matrigna”.