Wilma Faissol, la moglie di Facchinetti sconvolge: "Milionario col pe*** piccolo? Inutile"

Wilma Faissol ha risposto senza filtri ad alcune domande intime. La moglie di Francesco Facchinetti non si è tirata indietro quando è stata interpellata per un consiglio di “dimensioni”. Sulla pagina del suo brand beauty, che dedica anche attenzione ai prodotti intimi e a quelli utilizzabili per giochi erotici, una follower ha scritto: “Sono innamorata ma ha il pene molto piccolo. Molto…”.

La moglie di Facchinetti ha risposto esprimendo il suo punto di vista su una questione delicata per molte coppie: “L’unico vero complesso maschile è il pisello. Solo il pisello. Pelato? Un fisico mostro risolve. Naso? Irrilevante per le donne. Basso? Un bel fisico può risolvere anche quello. Ma il pisello? Ciao. Scordatelo”. Insomma, secondo Wilma Faissol le dimensioni del pene sono un aspetto da non sottovalutare, anzi piuttosto rilevante per far funzionare una coppia.

Senza troppi giri di parole ha poi aggiunto: “Se ti fai forte come Hulk, la donna si aspetterà un’anaconda. Il problema è peggiorato. Se è miliardario col micro pene, è inutile. Solo follie, parafilie, odio verso le donne. Sicuro molti di quelli che rimangono celibi hanno il pisello minuscolo. Pisello. È il grande determinante della personalità di un uomo”, ha chiosato la moglie di Facchinetti.