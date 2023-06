Francesco Facchinetti, la confessione: "Come mi sono bruciato 10mila euro"

29 giugno 2023 a

Era il 2003 quando DJ Francesco esplose in radio con La Canzone del Capitano: e già allora Francesco Facchinetti, che aveva 23 anni, amareggiato constatava che la stempiatura sulla sua testa era già piuttosto avanzata. Colpa di tinte e decolorazioni fatte da ragazzo? No: per Facchinetti si tratta di un fattore ereditario legato all’alopecia androgenetica, problematica che affligge anche il padre Roby. Così iniziò a radersi completamente, anche durante le sue partecipazioni all’Isola dei Famosi, da naufrago nel 2004 e da inviato nel 2006; scelse poi tagli di capelli più lunghi, ma senza mai trovare una soluzione definitiva per mascherare il problema di diradamento. Ad oggi, Francesco Facchinetti ha ammesso di aver buttato oltre 10mila euro in due trapianti di capelli che non l'hanno migliorato, anzi.

Sui social il dj ha confessato che dopo aver effettuato i due trapianti di capelli andati a male, con oltre 6mila bulbi, ha deciso di darci un taglio, senza però arrendersi alla calvizia. Con il suo medico di fiducia, ha deciso di puntare verso la patch test e regalarsi un nuovo infoltimento con il patch cutaneo. Francesco Facchinetti ride e scherza nel suo ultimo video su Instagram in cui mostra il risultato della patch: "Questa è la patch Peaky Blinders, incredibile!". Spiega Leggo che la patch cutanea è una protesi che si applica direttamente sul cuoio capelluto e va a infoltire la chioma e questa per DJ Francesco significa riprendersi in mano la sua vita e la sua immagine.