Eros Ramazzotti, passione travolgente in spiaggia: la foto virale

Eros Ramazzotti stpisce tutti i suoi fan. Con un post ferragostano, il cantante mostra tutta la passione che lo sta travolgendo in compagnia della sua Dalila Gelsomino. Dopo aver ufficializzato la storia qualche mese fa con quel messaggio speciale "auguri amore mio", adesso è il turno del post di Ferragosto. Eros ha infatti voluto augurare un Buon Ferragosto a tutti i suoi followers postando una focosa immagine proprio in compagnia di Dalila. “Buon Ferragosto. Amatevi”, questo l’augurio che il cantautore ha voluto fare a tutti i suoi followers su Instagram con una story che sta facendo impazzire il web.

Insomma a quanto pare Ramazzotti ha ritrovato davvero l'entusiasmo in compagnia della sula Dalila. Del resto la foto postata da Ramazzotti parla chiaro. Intanto Eros continua a girare il mondo con il suoi concerti per il suo Battito Infinito tour.

Ieri sera il cantante si trovava in Croazia a Pula. Ramazzotti sei è esibito all'arena, nella suggestiva cornice di un anfiteatro romano, regalando ai suoi tanti fans uno show bellissimo. Poi il relax al mare per Ferragosto e l'immancabile selfie con Dalila che ha di fatto mandando in tilt i suoi follower. I dolori del passato sono alle spalle, Eros si gode la sua estate e la sua nuova vita.