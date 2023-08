Myrta Merlino, "cosa porta in studio": gli oggetti anti-d'Urso

15 agosto 2023 a

a

a

Manca sempre meno all’esordio di Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio Cinque. Per la conduttrice proveniente da La7 si tratta di una sfida impegnativa, dato che non sarà semplice raccogliere l’eredità di Barbara d’Urso. La Merlino non sembra però preoccupata, anzi stimolata, nonostante un cambio di nome del programma avrebbe potuto renderle la vita più facile.

Pier Silvio Berlusconi, "cambiati i piani all'ultimo". Myrta Merlino, la fuga di notizie

Non sarà semplice conquistare la fiducia e soprattutto il cuore dei telespettatori che sono stati fedeli alla d’Urso per quasi due decenni. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la Merlino ha spiegato perché non è stato cambiato il titolo a Pomeriggio Cinque: “È un brand consolidato. Sarebbe stato un errore modificarlo. La grande sfida sarà fare un cambiamento nella continuità. Far sentire al pubblico che quella è sempre casa sua, ma con un altro profumo”.

"Barbara D'Urso? Mi spiace, perdo dei soldi": un clamoroso sfogo-vip

Nel corso dell’intervista la conduttrice ha parlato anche di scaramanzia e di portafortuna, rivelando di essere pronta a portare alcuni oggetti con sé nel nuovo studio, dopo averli esposti anche a L’aria che tira: “Ho cornetti rossi ovunque anche nello studio, la cosa che faccio sempre è tenere una tazza sul tavolo con dentro una bevanda che mi tiri su durante la diretta. E poi indosso sempre l’orologio di Marco, mi porta fortuna”.