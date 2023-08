Vladimir Luxuria, parole gravissime sulla Ferilli: "I furbi lo fanno spesso"

18 agosto 2023 a

È bastata una frase contro il Pd per scatenare un putiferio su Sabrina Ferilli. L'attrice ha criticato i dem definendo il partito di Elly Schlein troppo radicale e invitandolo a occuparsi di cose più concrete come lavoro, sicurezza e scuola. Ma le parole dell'attrice romana hanno innescato una serie di polemiche senza fine e anche Vladimir Luxuria è andata all'attacco senza se e senza ma.

Con un tweet che in pochi minuti ha fatto il giro del web, Luxuria ha immeditamente messo nel mirino la Ferilli con parole durissime che hanno stupito sia i fan della stessa Luxuria che i followers della Ferilli: "Non mi spaventa chi cambia opinione quando lo fa per convinzione e non per convenienza: è vero che solo gli stupidi non cambiano mai idea, altrettanto vero è che i furbi lo fanno molto spesso".

Parole a cui la Ferilli per il momento non ha risposto. Ma di certo, la polemica per il suo attacco al Pd è destinata a durare a lungo. Ricorda un po' la vicenda di Chiara Francini che per aver attaccato la sinistra di fatto è finita subito nel tritacarne dell'odio rosso.