Vladimir Luxuria dichiara guerra a Patrizia Mirigliani: "I trans? Tempo scaduto..."

20 luglio 2023 a

a

a

Ha fatto molto parlare il caso di Miss Olanda, dove a vincere il concorso di bellezza è stata una modella trans, Rikkie Kolle. Dopo quanto accaduto, in molti si sono chiesti se anche Miss Italia si aprirà ai transgender. Ma Patrizia Mirigliani, storica patron della kermesse, ha risposto con un netto e indiscutibile "no".

Il rifiuto ha sollevato le critiche di parte del pubblico, con accuse - infondate - di discriminazione e transfobia. E tra chi si è unito al coro ecco Vladimir Luxuria, icona della comunità arcobaleno italiana. "È scaduto il tempo per non includere chi ha cambiato sesso ai concorsi di bellezza, così come nello sport. Io sono favorevole alle pari opportunità", ha tuonato Luxuria. E ancora: "Perché, se uno ha compiuto la transizione e pertanto è donna a tutti gli effetti, deve presentare il certificato di nascita? Bisognerebbe semplicemente farle un provino, come accade con tutte le altre concorrenti", ha aggiunto.

"Ho sentito Barbara d'Urso e...": Mediaset, la rivelazione bomba di Luxuria

Ma non solo. Luxuria ha poi rivelato di aver recentemente parlato al telefono con la Mirigliani e proprio del caso-Miss Olanda. Vladimir ha chiesto alla patron della kermesse di aprire il concorso anche alle trans: "Le ho rinnovato l’auspicio che le feci quando, anni fa, mi chiese di essere giurato a Miss Italia e le feci notare che accettava un giurato transgender ma non una concorrente". Ma, ha aggiunto l'ex parlamentare, la risposta è stata ancora negativa: "Mi ha detto che ormai era tardi per inserire nuovi concorrenti, ed ha espresso la paura che potesse diventare come il caso di Denny Mendez, che quando vinse a suo tempo si disse che aveva vinto per il colore della pelle. Ma in realtà, Denny ha vinto perché e solare e bellissima", ha concluso la sua intemerata Vladimir Luxuria.