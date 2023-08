"Britney Spears l'ha fatto di nuovo": la rivelazione choc del marito

Daniele Priori 19 agosto 2023 a

Un anno può bastare. A tredici mesi dal faraonico sì pronunciato a suon di diamanti e con ben quattro fedi, finisce già il nuovo sogno nuziale di Britney Spears e del suo muscoloso toyboy, il personal trainer 29enne Sam Asghari, sposato nel mese di giugno dello scorso anno. A decretare il fallimento ufficiale dell’ultima storia d’amore della 41enne interprete di Ops I did it again è stata la richiesta di mantenimento (ovviamente ricco) fatta giungere a Britney dall’ormai ex marito, giunto a una simile e grave decisione in seguito a divergenze che il giovane avrebbe definito addirittura “inconciliabili”. A rivelare l’avvenuta rottura, con tanto di carte bollate già depositate in tribunale, è stato il magazine americano Tmz, una istituzione riguardo i gossip delle celebrities. Lei, artista multimilionaria quanto in declino da ormai oltre un decennio, con due matrimoni già falliti alle spalle. Il primo, con l’amico d’infanzia, Jason Alexander, durato meno di tre giorni nel 2004.



PRECEDENTI PARTNER

Nel mezzo, tra il matrimonio (pure questo abbastanza rapido, durato tre anni) comunque ben più impegnativo sotto il profilo legale, che la Britney ha condiviso tra il 2004 e il 2007 con il rapper Federline. Giusto il tempo di mettere al mondo i figli, Sean Preston, oggi quasi 18enne e Jayden James di un anno più giovane che in base alla sentenza di divorzio costano alla Spears 60mila dollari al mese di mantenimento, sebbene la custodia sia stata completamente consegnata nelle mani del padre. Non sarà da meno, si dice, la querelle che segnerà definitivamente la conclusione di quello che lo scorso anno pareva davvero essere uno dei matrimoni dell’anno. Spears e Asghari, infatti, sembravano inseparabili, anche se nelle ultime settimane Sam pare si fosse allontanato sempre di più dalla moglie anche perché la donna, in preda a raptus di rabbia, pare alzasse sovente le mani sul marito dal quale lo scorso anno ha “rischiato” anche di avere un figlio, poi perso per un aborto spontaneo.

CORPOSI BENI

A gravare ora sulla fine della relazione ci sarebbe anche un accordo prematrimoniale. Motivo per cui Britney avrebbe scelto come avvocato Laura Wasser, l'avvocatessa di Los Angeles specializzata in divorzi di vip che annovera tra i suoi clienti Kim Kardashian, Kevin Costner e Johnny Depp. Il documento che Britney avrebbe fatto firmare al marito, con l’obiettivo di tenere al sicuro i suoi corposi beni, patrimonio valutato a 60 milioni di dollari, sarebbe finito nel mirino dell’ex marito che, secondo la rubrica Page Six del New York Post, starebbe cercando ogni cavillo per renderlo vano, utilizzando anche concretamente la minaccia di rivelare particolari «estremanente imbarazzanti» per Britney. Alla quale, sono pronti a scommettere i bene informati, non resterà altro da fare che chinare il capo e firmare un assegno sostanzioso che metta a tacere l’ex adorato marito, divenuto in breve tempo l’ennesimo indesiderabile fardello nella vita triste di quella che era la reginetta del pop a stelle e strisce.