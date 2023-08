Elettra Lamborghini. "abbiamo un'emergenza": malore prima del concerto

18 agosto 2023 a

Grande spavento per Elettra Lamborghini prima di un concerto. La nota cantante ed ereditiera è stata costretta a prendersi qualche minuto di riposo per riprendersi prima di salire sul palco a Tottea, provincia di Teramo, nella serata di ieri, giovedì 17 agosto. La Lamborghini, poi, ha spiegato ai suoi fan nelle storie Instagram di essersi bloccata con il collo. Il dolore è stato così forte che l'ha spinta a chiamare i paramedici prima dell'inizio del concerto.

"Ragazzi abbiamo un'emergenza. Mi sono bloccata il collo prima in macchina e adesso ho preso delle medicine. Magari questa sera non muoverò molto il collo. Ma ci sono", ha raccontato Elettra nelle sue Instagram stories. Poi ha aggiunto: "Collo bloccato ma ci siamo, ci siamo! Piuttosto non ballo ma non vi mollo". Subito dopo, la cantante ha pubblicato un video dove viene ripresa mentre, impaurita, cerca di "sfuggire" all'iniezione prescritta dai medici per alleviare il dolore al collo. Alla fine, per fortuna, il dolore è diminuito e l'artista si è ripresa, riuscendo così a salire sul palco e a sostenere il concerto nel migliore dei modi.