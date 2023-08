Aurora Ramazzotti, "felice di indignare questi soggetti", risposta da applausi

19 agosto 2023 a

a

a

Aurora Ramazzotti nel mirino degli hater per una foto in cui si mostra completamente senza veli mentre fa una doccia in giardino. Lo scatto, pubblicato in un post su Instagram, ha sollevato qualche commento indignato, a cui però l'influencer - come è solita fare - ha deciso di rispondere con ironia, non prendendo troppo sul serio i cosiddetti leoni da tastiera.

Aurora Ramazzotti, "ma come fate?": cosa ha rubato a mamma Michelle

"Questione di stile ed eleganza", ha scritto qualcuno nei commenti. Qualcun altro invece: "Sei una mamma, dovresti coprirti". Parole di fronte alle quali la Ramazzotti ha voluto rispondere, seppur con toni leggeri. "Gli 0,3 secondi di stallo dedicati all'inserimento della foto nuda nel carosello caratterizzati da un fugace benché fastidioso dubbio precipitosamente cancellato dalla felicità stessa di causare indignazione in determinati soggetti e poi onestamente dal fatto che non me ne frega davvero una minch**", ha scritto l'influencer nelle sue storie Instagram.

Qualcuno, in privato, le ha scritto: "Sei molto carina, ma così ti perdi in un bicchiere di acqua". Per rispondere alle critiche, allora, Aurora ha condiviso nelle sue storie un'altra foto di nudo. Quella di Mahmood, senza veli al mare. "Mi segnalano un Mahmood che si perde in molto più che un bicchiere d'acqua", ha commentato ironicamente la Ramazzotti.