Barbara D'Urso, "presto...": tam tam impazzito sulla ex regina di Mediaset

Girano voci pesanti sul futuro di Barbara D'Urso. Come noto, qualche settimana la ormai ex conduttrice di Pomeriggio 5 è stata fatta fuori dai palinsesti di Mediaset, per volontà dell'ad Pier Silvio Berlusconi intenzionato a tagliare ogni ponte con la cosiddetta tv trash. Una decisione clamorosa, per due motivi: Carmelita negli ultimi 10 anni è stato il volto forse più rappresentativo e amato del gruppo, presenza fissa a Canale 5 dov'era arrivata a condurre anche 4 programmi di grande successo contemporaneamente. Secondo punto: il contratto con Mediaset è ancora in corso, e di fatto la vede bloccata fino al 31 dicembre. Un dettaglio non da poco che, non a caso, ha fatto protestare la diretta interessata.

Su Instagram, Carmelita si limita per ora a testimoniare quotidianamente, o quasi, le sue vacanze con gli amici, assolate e spensierate, con migliaia di followers che continuano a domandarle quando tornerà sul piccolo schermo. Stessa domanda anche nella rubrica delle lettere di Nuovo Tv, con risposta lapidaria ma molto, molto chiara: "Lei è molto richiesta. La rivedremo presto in televisione". Dove, però, non si sa.

L'ultima indiscrezione la voleva alla corte di Milly Carlucci: la stessa conduttrice di Ballando con le stelle ha ammesso di aver contattato la collega per chiederle la disponibilità a partecipare allo show di Rai 1 come "ballerina per una notte". Ipotesi al momento in standby, anche perché pare che a Cologno Monzese non vedrebbero di buon occhio una liberatoria per concedere la D'Urso alla concorrenza diretta in anticipo sulla scadenza naturale del suo contratto.