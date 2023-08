Celine Dion, il dramma: malattia insostenibile, decisione estrema

21 agosto 2023 a

Il dramma di Céline Dion sconvolge i fan e tutto il mondo della musica. La grande cantante canadese, 55 anni, la voce forse più famosa e acclamata al mondo tra anni Ottanta e Novanta, potrebbe essere costretta a ritirarsi dalle scene. Le sue condizioni di salute, infatti, si sarebbero aggravate progressivamente tanto da non consentirle più di esibirsi in pubblico.



Per anni le voci sul suo conto si sono rincorse. Sempre più magra, alla Dion nel 2022 è stata diagnosticata la "sindrome della persona rigida", nota anche come sindrome di Moersch-Woltman. Per questo motivo a maggio aveva già annullato le date rimanenti del suo tour. Ora però, secondo quanto riferito da Radaronline, ci sarebbe stato un ulteriore aggravamento, L'indimenticabile interprete di My Heart Will Go On, la canzone simbolo del blockbuster Titanic che ha segnato un'epoca a fine anni 90, è martoriata dagli spasmi muscolari che ne hanno condizionato irrimediabilmente anche la postura.

Irrigidita e debilitata, la Dion non è più in grado di reggere fisicamente un intero concerto. "Non riusciamo a trovare nessuna medicina che funzioni, ma avere speranza è importante", aveva commentato qualche tempo fa la sorella Claudette, intervistata dal Journal de Montreal. Quella che ha colpito l'artista è infatti una malattia rarissima, che colpisce una persona su un milione. In tanti avevano associato la sua magrezza e le sue sempre più inquietanti apparizioni pubbliche al dolore per la morte del marito René Angelil, sposato nel 1994 e scomparso nel 2016 a 74 anni.