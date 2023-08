Britney Spears, il festino scandalo: "Cosa fa una put***a come me"

21 agosto 2023 a

Sempre più esagerata, Britney Spears, e sempre più fuori controllo. La popstar americana, 41 anni, si è appena separata dal marito Sam Asghari. L'uomo l'ha accusata di aggressioni fisiche e verbali sempre più frequenti e violente, tra pugni, calci e addirittura morsi. L'ex baby sexy diva mondiale del pop, interprete da adolescente della mitica Baby one more time, ha commentato la triste vicenda sui social, ammettendo di "non sopportare più il dolore". Ora, però, ha fatto di meglio: ha organizzato una festa di divorzio con 7 bellimbusti e ha pubblicato pure un video in cui si rotola, senza vestiti, nel letto.

A diventare virale è stato l'altro filmato, una sorta di "riassunto" censurato della notte pazza, con qualche piccolo estratto. Un esempio? Uno dei ragazzotti da lei invitati ha avuto l'incarico di leccarle gli stivali su su fino alla coscia.

Tutti intorno, a filmare e a ridersela, gli altri partecipanti al festino, che commentavano con urla sguaiate quello che è stato l'antipasto del party, decisamente su di giri: "Inizia dallo stivale, fratello". L'evento si è poi spostato a bordo piscina, prima - immaginiamo - di altri fuochi d'artificio. "Cosa fa una put***a come me? - ha scritto su Instagram Britney come didascalia, riservando a sé, ironicamente, il termine dispregiativo Bitch - Metto il mio vestito verde e mi presento ai miei amici. Ho invitato i miei ragazzi preferiti e ho giocato tutta la notte!".