Uccio Show travolto e ucciso da un treno: la ricostruzione-choc

21 agosto 2023 a

Il basso Salento è in lutto per la tragica morte di Antonio Bitonti, conosciuto dai telespettatori come Uccio Show. L’uomo di 72 anni è stato travolto da un treno in corsa sui binari Sud Est della stazione di Montesano Salentino. Le ferite riportate erano troppo gravi, Bitonti non è riuscito a sopravvivere all’impatto. Il suo paese di appartenenza è scosso e molto addolorato per la sua morte.

Non si esclude alcuna ipotesi, anche se al momento risulta piuttosto accreditata quella della scelta volontaria: Bitonti si sarebbe lasciato travolgere dal treno; pare che fosse malato da tempo. Il basso Salento aveva imparato a conoscerlo e apprezzarlo per lo spirito vivo e l’energia contagiosa. Tra l’altro Bitonti era piuttosto conosciuto dal pubblico generalista: essendo un attore di teatro, cinema, cabaret e anche un ballerino e un mimo, aveva trascorso gran parte della vita sui set.

Il grande pubblico lo ricorda soprattutto per le ospitate in televisione: ha preso parte alla Corrida con Gerry Scotti, a C’è posta per te con Maria De Filippi, ad Avanti un altro con Paolo Bonolis. All’infuori di Mediaset lo si ricorda per le apparizioni a Italia’s Got Talent. Il corpo di Bitonti è stato recuperato dalle forze dell’ordine e dai vigili del Fuoco: le indagini sono in corso.