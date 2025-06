Sinner e Alcaraz, colata di fango. E Bertolucci sbotta

Su X si sono scatenate le dietrologie riguardo alla finale del Roland Garros che ha visto Carlos Alcaraz sconfiggere in cinque set Jannik Sinner. Nonostante si sia trattata di una delle partite più belle di sempre, sui social c'è qualcuno che ha osato mettere in dubbio l'onesta dei due atleti che si sono dati battaglia a Parigi. Secondo qualcuno, infatti, i due giocatori più forti del pianeta avrebbero fatto ricorso al doping per raggiungere quei livelli. "Partita tra 2 stranieri, uno accusato di doping, l'altro già condannato per doping. Bisogna pur fare finta di averne uno in simpatia", uno dei commenti più feroci.

Così è dovuto intervenire il solito Paolo Bertolucci, che su X ci ha abituati a rispondere colpo su colpo alle accuse infamanti su Jannik Sinner. "Se ti querelano lavorerai gratis per loro", la replica secca, pungente, diretta.

Se ti querelano lavorerai gratis per loro — paolo bertolucci (@paolobertolucci) June 9, 2025

Ma non finisce qui. Paolo Bertolucci è anche intervenuto riguardo alle polemiche sui troppi match point sprecati da SInner nella finale di Parigi contro ALcaraz. "So che è facile parlare con il senno di poi, ma penso che quei 3 match point sarebbe stato meglio non ci fossero mai stati. Anzi, credo che se avesse perso a zero il game avrebbe chiuso 6-4. Credo che quei 3 match point gli siano rimasti in testa anche nel game successivo, sbaglio?", il commento di un utente. "Concordo. E poi - la replica della leggenda azzurra - questo è il tennis e dovete accettarne regole e sfumature".