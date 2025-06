Sinner a Halle, cosa trova appena scende dall'auto

Una bellissima sorpresa per Jannik Sinner, non appena arrivato ad Halle. Ad accogliere l'azzurro, una torta speciale a forma di numero 1 per il suo 370esimo giorno da numero uno in classifica. L'altoatesino è infatti da 53 settimane al vertice del ranking Atp. Sinner è pronto così a inaugurare la sua stagione sull'erba, che lo porterà ad affrontare il prestigioso grande Slam di Wimbledon e - forse - a prendersi la sua rivincita su Carlos Alcaraz, dopo la batosta subita in finale del Roland Garros a Parigi.

Intanto Boris Becker si è reso protagonista di un duro commento proprio sul numero uno al mondo. "Sinner ha bisogno di un anno per riprendersi da quello che è successo, finché non sarà tornato su questo campo e in questo torneo - ha detto la leggenda tedesca -. Anche se giocherà bene fino ad allora, questa sconfitta se la porterà dietro per un altro anno. A me è successo a Wimbledon due volte prima contro Edberg e poi contro Stich. Ci vuole tempo per recuperare da certe sconfitte".

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:42980662]]

NNello stesso podcast che ha visto come ospite Becker, Andrea Petkovic ha paragonato Sinner a Pep Guardiola: "Quando vedo Jannik giocare mi ricorda lo stile pressante di Guardiola, che non dà respiro agli avversari e li obbliga all'errore".