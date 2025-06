Gattuso ct, "Non gode della mia stima": chi lo affonda

Riccardo Montolivo entra a gamba tesa su Gennaro Gattuso. Ringhio sarà il nuovo commissario tecnico, che avrà l'ardua impresa di non far rimpiangere Luciano Spalletti. Una missione - diciamo - possibile, ma che presenta comunque diversi ostacoli. Ma non tutti sono entusiasti del suo arrivo. Montolivo, per esempio, ha espresso parole dure nei confronti del suo ex allenatore.

"Diciamo che non è una persona che gode della mia stima – le parole di Riccardo Montolivo ospite de L’Originale su Sky Sport -. Però mi auguro che faccia bene. Non vedere la Nazionale per la terza volta al Mondiale - ha poi aggiunto l'ex capitano rossonero - sarebbe straziante".