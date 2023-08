Seymandi, la rivelazione: "Telefonata di Pier Silvio Berlusconi? Ecco la verità"

22 agosto 2023 a

La voce girava da ieri: "Pier Silvio Berlusconi ha chiamato Cristina Seymandi per farla partecipare a Grande Fratello". Ora la manager attraverso il suo staff che la segue dopo l'ormai celebre video in cui Massimo Segre le fa sapere che non la sposerà, spiega come stanno davvero le cose. "Sono rumors completamente destituiti di fondamento", ha fatto sapere la Seymandi. Ma non finisce qui: la manager fa sapere attraverso il suo “reputation manager” Luca Poma, che attorno a lei si sia creata grande attenzione da parte del mondo della televisione.

Seymandi, si legge infatti nella nota che “ha ricevuto molti inviti a trasmissioni televisive, che ha cortesemente rifiutato”. Ha detto di no “anche nel rispetto della richiesta di silenzio stampa avanzata dal dottor Segre e che la dottoressa Seymandi non ha mai avuto ragione di disattendere di propria iniziativa”.

"È successo 15 giorni prima": colpo si scena, la rivelazione di Cristina Seymandi

Intanto sul fronte legale va avanti la battaglia sui presunti 700mila euro che la Seymandi avrebbe prelevato dal conto in comune con Segre per spostarli su un conto solo a suo nome. Una storia, questa, che ha appassionato gli italiani sotto l'ombrellone. E che di certo non finisce qui.