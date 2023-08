Seymandi-Segre, "spariti 700mila euro dal conto corrente"

19 agosto 2023 a

Continua a tenere banco il caso di Massimo Segre e dell’ormai ex compagna Cristina Seymandi. A breve avverrà il passaggio in tribunale, dato che c’è da prendere una decisione sulla separazione dei beni del conto condiviso, dal quale sono già spariti circa 700mila euro. Pare che la Seymandi li abbia sottratti senza dire nulla al Segre, che avrebbe “risposto” congelando il conto.

Stando a quanto riportato da La Stampa, la donna avrebbe trasferito i soldi su un conto postale personale. Una volta scoperto quanto accaduto, Segre ha presentato un’istanza a Palazzo di Giustizia: i dettagli verranno discussi martedì 22 agosto, data della prima udienza per la condivisione dei beni. Intanto il garante della privacy sta indagando su chi ha diffuso il video che ha reso pubblica la vicenda: gli avvocati dell’ormai ex coppia stanno lavorando per capire come procedere.

Dal canto suo la Seymandi ha parlato di “femminicidio mediatico” e di premeditazione: “Il nostro anello misteriosamente sparito da casa nostra 15 giorni prima di quella tristissima serata salita agli onori delle cronache, a riprova, forse, che c’è chi la vendetta la programma minuziosamente, e perversamente, con largo anticipo”. Segre resta però convinto che il discorso all’ex compagna sia legittimo: “Non c'è violenza quando si dice la verità. Non eravamo una coppia aperta”.