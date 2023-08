Francesca? “La Ferragni col fisico più bello”: tutti pazzi per questa foto in bikini

22 agosto 2023 a

Francesca Ferragni si sta godendo le vacanze in Sardegna, dove ha scelto un resort a 5 stelle. Nel frattempo fervono i preparativi per il matrimonio: lei e Riccardo Nicoletti si diranno sì il prossimo 9 settembre nel Castello di Rivalta, in provincia di Piacenza. Di certo la sorella di Chiara è in forma splendida per il grande giorno, come si evince da alcuni scatti pubblicati su Instagram.

In particolare i fan sono rimasti ammaliati dallo scatto in cui la Ferragni indossa un bikini a tre colori, fucsia, lilla e verde acqua. In molti hanno lasciato commenti positivi, ma uno dei più gettonati è stato il seguente: “La sorella con il fisico più bello”. E ancora: “Sei una bomba sexy davvero”, “wow complimenti, sei la numero uno delle sirenette nel mondo”. Insomma, Francesca è stata molto apprezzata per le foto in bikini, con la Sardegna a fare da meraviglioso sfondo.

Tornando al matrimonio, ormai mancano giusto un paio di settimane. Di recente c’è stato anche l’addio al nubilato, che si è svolto a Mykonos: ovviamente presente anche la sorella Chiara, oltre ad amici di lunga data. Tutti pronti per festeggiare il grande passo di Francesca, pronta a dire sì a Riccardo Nicoletti.