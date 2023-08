GF Vip stravolto: “Schwazer entra ma…”, cosa gli ha concesso Mediaset

22 agosto 2023 a

Alex Schwazer farà parte del cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip, che andrà in onda a partire da settembre. L’annuncio è arrivato direttamente da Alfonso Signorini, che è stato raggiunto a Cortina d’Ampezzo proprio dal marciatore: le voci sul suo ingresso nella casa più spiata d’Italia si rincorrevano da settimane, adesso è arrivata la conferma ufficiale.

Schwazer parteciperà al GF Vip ma a una condizione ben precisa, quella di potersi allenare anche all’interno della casa. “Io ci sarò soltanto se verrò messo nella condizione di potermi anche allenare perché ho intenzione di tornare a gareggiare e quindi per nessun motivo voglio interrompere i miei allenamenti”, ha dichiarato Schwazer. Quest’ultimo sarà sicuramente uno dei “vipponi” più attesi della prossima edizione: c’è curiosità anche nel vedere in che modo il reality riuscirà a rispettare l’impegno preso per quanto riguarda gli allenamenti.

Signorini lo ha però rassicurato in questo senso e quindi c’è da credere che la produzione farà tutto il possibile per mettere Schwazer nelle migliori condizioni possibili: “Ogni giorno ti seguiremo in diretta dalla casa del Grande Fratello mentre ti alleni per prepararti alle gare di qualifica delle Olimpiadi, che sono il tuo obiettivo ultimo”.