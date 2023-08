Aurora Ramazzotti, "per chi ha l'allergia solare...": segreto svelato

22 agosto 2023 a

"Il cappello gigante è perfetto per chi ha l'allergia solare come me": Aurora Ramazzotti lo ha detto ai suoi fan in una storia su Instagram, mostrando il suo nuovo cappello. "Non sei proprio una fi*a così, però, che ce frega a noi!!", ha poi aggiunto l'influencer, spiegando che così riesce a proteggersi totalmente dalle scottature. L'allergia solare, infatti, è una reazione che il sistema immunitario può avere alla luce del sole. In genere si manifesta con eruzioni cutanee e prurito.

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, quindi, ha deciso di condividere con i suoi 2,6 milioni di follower il suo segreto per proteggersi dall'allergia solare. Aurora si è ripresa mentre era in barca e sulla testa aveva un vistoso cappello, così grande da coprirle tutto il viso. In effetti, soprattutto con la nuova ondata di caldo, è sempre meglio evitare di scottarsi.

Nei giorni scorsi, invece, la Ramazzotti e mamma Michelle hanno condiviso con i propri fan un momento in videochiamata. Nello scatto si vedono le due che ridono di gusto. "Per cosa ridevamo?", ha scritto l'influencer a corredo dello scatto. Una domanda che ha alimentato la curiosità dei fan. Anche se alla fine il motivo della risata non è stato svelato.