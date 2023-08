Toto Cutugno, Al Bano: "Purtroppo in Italia...", l'ultima polemica

22 agosto 2023 a

"Toto Cutugno l'ho conosciuto benissimo": Al Bano ricorda l'amico e collega scomparso oggi, all'età di 80 anni, da poco compiuti. E' venuto a mancare mentre era ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. "Ci siamo incontrati in Francia nel 1976 per una trasmissione tv e poi a Tokyo nel 1980 Al Festival Yamaha. Persona molto simpatica, divertente, con quella faccia da burbero", ha raccontato il cantante di Cellino San Marco a LaPresse.

"Grande musicista, purtroppo in Italia non l'hanno capito come avrebbe meritato", ha poi aggiunto l'artista in tono polemico. Sottolineando come invece all'estero sia stato apprezzato molto di più: "All'estero Toto ha avuto un grande successo, le sue canzoni sono state cantate da grandi interpreti in Francia e Germania. In Russia era un numero 1. Alla festa dei miei 70 anni in Russia c'era anche lui e fu un grande successo".

Al Bano, poi, ha voluto raccontare un aneddoto personale: "Circa 15 anni fa mi chiamò - essendo io uno dei fondatori dell'ospedale San Raffaele di Milano - affinché gli segnalassi un professore per curare il suo male. Un male grave, visto che i medici allora mi dissero che aveva solo 5 mesi di vita. Invece lui è stato grandissimo, ha resistito 15 anni. Un vero miracolo".