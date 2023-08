Alberto Castagna, lo choc della figlia Carolina: "Come l'ho visto in ospedale"

23 agosto 2023 a

"Mi sono spaventata. Soprattutto perché non aveva più i baffi, glieli avevano tagliati, non lo avevo mai visto così“: Carolina, 31 anni, unica figlia di Alberto Castagna, ha raccontato così il momento in cui, da bambina, andò a trovare suo padre in ospedale. Il giornalista e popolarissimo conduttore tv è scomparso nel 2005 a 59 anni, per emorragia interna. Carolina aveva 13 anni. Prima ancora, nel luglio del 1998, Castagna era stato colpito da un doppio aneurisma dissecante all’aorta, che l'aveva costretto a 8 mesi di ricovero al Policlinico Gemelli.

"Era comunque lui. Dormiva - ha continuato la 31enne, intervistata dal Corriere della Sera -. Mamma mi spiegò che non saremmo potute tornare tutti i giorni. 'Gli puoi mandare dei disegni'. 'No, lo so cosa desidera papà. Le mie barzellette registrate'. Un nostro gioco. Gli preparai una cassetta. Un giorno poi mi disse che sì, le aveva sentite, non so se fosse vero".

Carolina, poi, ha raccontato il momento in cui venne a conoscenza della morte del papà: "Mamma rientrò in lacrime e mi disse che papà non c’era più. Era un martedì. Fino al giorno prima stava bene. Avevamo passato il pomeriggio insieme, mi aveva comprato il cd di Beyoncé. Quando, due anni fa, ho perso anche Stefano, il secondo marito di mia madre, è stata dura. Piaceva moltissimo anche a papà: 'Se dovessi lasciarti, so che con lui sei in buone mani'. Da loro ho imparato che più ci si vuole bene tutti quanti e meglio è".