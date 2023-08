Sabrina Ferilli in barca, "ti ha invitato D'Alema?": la risposta è clamorosa

23 agosto 2023 a

a

a

Sabrina Ferilli si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in barca prima che inizino le riprese di Tu si que vales, il programma che ripartirà il prossimo autunno su Canale 5. Nel suo ultimo post, in particolare, l'attrice ha condiviso uno scatto in cui la si vede sdraiata su uno yacht con le gambe in primo piano e il mare sullo sfondo.

Sabrina Ferilli in bikini, slip in primissimo piano: tutti impazziti

Migliaia i mi piace e i commenti che la Ferilli ha ricevuto per quel post. Se da una parte c'è chi le ha fatto i complimenti, dall'altra c'è anche chi non ha perso occasione per fare polemica. Un utente, in particolare, alludendo alle sue ideologie politiche di sinistra, le ha scritto: "Ti ha invitato D’Alema sulla sua barchetta da compagno". E lei ironicamente ha risposto: "No! Gente che ha più soldi di lui… e ha scelto me come ospite… invece che te! La vita è crudele".

Vladimir Luxuria contro la Ferilli, poi... "Finalmente", voci impazziti da Mediaset

In ogni caso, non sono mancati i commenti positivi. Qualcuno, per esempio, ha scritto: "Bellezzaaa, non vedo l’ora di rivederti a settembre a Tu si que vales, dal vivo è sempre un’emozione stupenda, buone vacanze". Qualcun altro invece: "Bellissima ma soprattutto intelligente!". E ancora: "Ma tu lo sai che sei la donna più bella e affascinante d'Italia....lo sai?".