Vladimir Luxuria contro la Ferilli, poi... "Finalmente", voci impazziti da Mediaset

La polemica a distanza tra Vladimir Luxuria e Sabrina Ferilli non è l'unica notizia della settimana che riguarda l'ex onorevole di Rifondazione comunista. E, sorpresa, il suo futuro professionale potrebbe intrecciarsi nuovamente con quello dell'attrice romana, sia pure in questo caso non proprio gomito a gomito. Le due donne di spettacolo, che un tempo condividevano simpatie di sinistra, potrebbero infatti ritrovarsi sotto lo stesso tetto, quello di Mediaset, ed è facile immaginare qualche scintilla nei corridoi di Cologno Monzese nel caso di incrocio pericoloso dietro le quinte.

Riepiloghiamo: la Ferilli, che sarà protagonista indiscussa di Tu si que vales (forma ormai un sodalizio con l'amica Maria De Filippi) in settimana ha criticato Elly Schlein, segretaria del Pd, definendola "troppo radicale". Qualcuno, sui social, ha ironizzato parlando di una sua svolta "meloniana". Luxuria, però, ha espresso il sospetto chiaro e tondo: "Non mi spaventa chi cambia opinione quando lo fa per convinzione e non per convenienza: è vero che solo gli stupidi non cambiano mai idea, altrettanto vero è che i furbi lo fanno molto spesso". Molto, molto velenosa.

Ora, come si diceva, sul contro di Vladimir gira un'altra voce. Pier Silvio Berlusconi potrebbe affidarle la conduzione de La Talpa, in versione rinnovata. E Alessandro Cecchi Paone, che cura la rubrica delle lettere sul settimanale Nuovo Tv, si mostra entusiasta per questa ipotesi: "Se davvero Vladimir approdasse al timone del programma sarebbe davvero una bella notizia. Finalmente un personaggio nuovo e che ha un certo spessore". Luxuria, sottolinea Cecchi Paone, è "bravissima, misurata, spiritosa, mai volgare. Quando serve leggera e ironica nei contesti giusti. L’amica Vladimir non ne sbaglia una". Sarebbe interessante sapere che ne pensa la Ferilli.