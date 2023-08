Sabrina Ferilli in bikini, slip in primissimo piano: tutti impazziti

Roberto Tortora 23 agosto 2023 a

Due gambe ben in bella mostra, sdraiata su uno yacht al sole a godersi gli ultimi giorni di vacanza e scatenando l’invidia di molti. È Sabrina Ferilli, prossima a tornare a svolgere il ruolo di opinionista a Tu Si Que Vales con Maria De Filippi su Canale 5. L’attrice ha postato sul suo profilo Instagram una foto inequivocabile e lanciafiamme, commentando con un semplice: “Finchè la barca va..”.

E, infatti, i commenti e le reazioni sono stati i più svariati, dagli apprezzamenti alle inevitabili critiche. C’è chi le scrive, ricordando le sue simpatie politiche di sinistra: “Ti ha invitato D’Alema sulla sua barchetta da compagno”, facendo riferimento all’ex Presidente del Consiglio (ovviamente di sinistra) e a una presunta “relazione” tra i due. La Ferilli, però, non è donna che non risponde per le rime quando viene attaccata dagli haters, così ha replicato prontamente al commento su Massimo D’Alema, il primo e unico Presidente del consiglio ad avere un passato nel Partito Comunista Italiano. “No! Gente che ha più soldi di lui… e ha scelto me come ospite… invece che te! La vita è crudele, assafa”.

Tra l’altro, l’attrice romana è finita in un vortice di polemiche proprio in questi giorni, per un’intervista a Vanity Fair in cui ha criticato il nuovo capo del Partito Democratico, Elly Schlein: “È troppo radicale e fa fatica a convogliare l'interesse di tutti. Oggi la sinistra si occupa di alcuni temi assolutamente importanti, come le discriminazioni, ma dovrebbe insistere anche su quelli più trasversali, come il lavoro, la sicurezza, la scuola. L'Italia ha livelli di analfabetismo e di abbandono scolastico preoccupanti, non è stato fatto nulla e la sinistra è stata al governo per tanti anni. Se non coltivi le nuove generazioni, la cultura, come fai a far crescere il Paese?".