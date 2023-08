Patrizia Rossetti immobilizzata: "Ho preso una decisione"

24 agosto 2023 a

Brutto momento per Patrizia Rossetti. La storica conduttrice di Rete 4, uno dei volti più amati di Mediaset fin dagli inizi degli anni Novanta (era la regina delle telenovelas), nonché testimonial di tante televendite ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, è rimasta vittima di un brutto incidente.

Dopo le indiscrezioni che la volevano aver suggerito a Pier Silvio Berlusconi un nuovo format (un programma "a tre" con "finale hot", riferiscono i ben informati), la 64enne ha passato le ferie con la gamba immobilizzata per un doloroso infortunio al piede. "Ho dovuto rinunciare alle mie lunghe camminate sul lago dove sto trascorrendo le vacanze", ha spiegato ai fan attraverso una intervista al settimanale Mio. Piuttosto banale la dinamica: "Mi sono tirata il cassetto di un comò sul piede".

Dal riposo forzato, però, ecco una grande opportunità non solo professionale: "Mi sono fermata e ho deciso di mettere in moto un’idea alla quale stavo pensando già da un paio d’anni". Vale a dire, un libro autobiografico "che uscirà la prossima primavera". "Sarà scritto con schiettezza e sincerità, senza filtri", annuncia, e l'obiettivo è "fare capire ai lettori che non è tutto oro ciò che luccica". Soprattutto nel dorato (in apparenza) mondo della televisione.